研究指安宮丸助延中風黃金搶救期

香港大學醫學院中醫藥學院發現，安宮牛黃丸可以將缺血性中風患者的治療黃金期延長半小時，減低溶栓治療所致的腦出血風險和死亡率。



研究機構指香港每年平均約有三千多人死於中風，患者須於病發後四點五小時內到達醫院接受溶血針，降低死亡風險，但只有不到一成的患者可受惠於治療。



團隊為尋求增加搶救時間的方法，對安宮牛黃丸作研究，在大鼠模型實驗中，模擬缺血性中風發作後五小時延遲治療情況。大鼠模型在腦缺血兩小時內服一粒安宮牛黃丸劑量，發現丸內所含的六種活性化合物，能清除引致炎症及血腦屏障損傷的關鍵份子，有助爭取多半小時治療黃金期。但建議先諮詢中醫，勿胡亂服用。研究結果已在科學雜誌《中國醫學》發表。