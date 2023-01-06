「相達」成首間新冠試劑生產商 招彥燾：新試劑可同測新冠及流感

■疫情下，快測成為抗疫的主要工具。

新冠疫情持續三年，核酸檢測和快速抗原測試成抗疫重要工具。「相達生物科技」轉型為本港首間新冠試劑生產商，該公司董事長及首席執行官招彥燾指，本港每年秋冬或面對新冠病毒和流感病毒的夾擊，已成功研發可以同時篩查新冠及流感的試劑，以應對最新時勢需要。他又透露，會將疫情期間得益投入癌症檢測的研發。快測成為抗疫的主要工具，還改變傳統檢測業格局。招彥燾接受本報訪問時說，有別於傳統檢測商，「相達」是生物科技公司沒有太多「包袱」，而快測劑屬自主研發，「我哋唔再只喺廚房」，可以提供一條龍服務，加上公司同時涉足核檢及快測，故疫情下有較多生意。但愈來愈多企業投入生產快測試劑，市面上的快測套裝五花八門。招彥燾承認，擔心過新冠快測產品出現滯銷，之前有聽聞其他行家因高估銷售量，錯誤生產大量快測劑，滯銷之餘，甚至要賣盤來填補虧損。因此，會審慎評估疫情走勢、原材料價格等因素去生產，每月最多可產五千萬至八千萬枝快測棒。但他說，生產數量主要視乎季節，如冬季會加產，又如內地近日確診數字飆升，快測劑缺貨，公司亦會加產外銷。三合一快測或助分流全球正面對新冠及流感夾擊危機，「相達」 研發出三合一快測劑，即可一次同時測試新冠病毒、甲型及乙型流感，協助將患者迅速分流和醫治，避免雙重打擊本地醫療系統。招彥燾說，新冠病毒遲早與人共存，流感則會每年侵擾全球，兩者病徵類似，但後續治療卻不同，市民必須清楚染上何種病毒，才能早治療、早痊瘉。由於流感高峰期才開始，公司仍未收集到足夠臨牀數據，故仍未獲得國際認證，但料一至兩個月可完成收集工作，他又有信心三合一快測能取代現時的新冠快測套裝。疫下得益將投入研發癌症檢測回流香港初期，「相達」主攻癌症檢測，誰料疫情淹至，研究被迫擱置。隨著疫情緩和，招彥燾指會繼續癌症研發，並會將核酸檢測及快測的得益全部投放於研發工作，現階段打算針對肺癌、大腸癌等常見癌症；而公司亦準備在內地及美國興建癌症化驗所，期望今年上半年前能完工；亦會投放資源研發傳染病快測，如性病、瘧疾等，預計每年會推出兩至三個新產品。