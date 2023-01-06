﻿校園性教育課程缺規劃﻿﻿ 業界盼教局帶頭訂框架﻿

全面及適當的性教育對青少年的身心發展至關重要，早前平等機會委員會研究發現，由校本主導的性教育普遍不足，接近一半受訪中學表示，一個學年只能編配五小時或以下的性教育課時。《星島日報》報道，有定期到校提供性教育支援服務的機構指，不少學校猶如無舵之舟，既缺乏性教育方向，也沒有完善的課程規劃，導致學生的學習體驗欠連貫性；也有業內人士認為，良好的性教育不一定要獨立成科，而是希望教育局牽頭，重新制定課程框架。有前線教師則建議舉行全港性的性教育交流會，建立良好的性教育生態。



香港推行性教育可追溯至一九七一年，政府向全港學校發出備忘錄，在標準科目中加入性教育課題，並就可教授的內容提供建議清單，及後亦發出多份指引推展校園性教育；惟現時相關的《學校性教育指引》已經從教育局網站下架，局方亦先後發表《德育及公民教育課程架構》及《價值觀教育課程架構》（試行版），把性教育課程分散在不同科目之中。



香港性文化學會事工總監鄭安然指，在青春期向學生作出性教育不可或缺，「『性』不止是性行為，而是整個人的本性、性情，以及將來建立家庭的觀念和自我形象等等；特別在青春期如何看待身體改變，是否接納變聲、月經，年輕人在青春期都十分需要指導。」MWYO青年辦公室研究員陳宇謙亦舉例指，葡萄牙有研究發現，接受過性教育的青年較大機會在第一次發生性行為時會使用安全套或避孕藥，亦自認為有較足夠的知識和溝通能力拒絕進行不安全性行為的要求，可見性教育的重要性。



可是，早前平等機會委員會發表《本港中學實施全面性教育研究報告》，問及逾二百間中學有關性教育安排，當中八成指課程太緊湊，沒有時間推行性教育。陳宇謙認為，教育局提供的兩份架構欠缺清晰的教學目標，沒有列明各個學習階段涵蓋的性教育課題，也沒有指導如何在各科目內滲透性知識。陳宇謙續指，其機構曾向十二間中學的學生派發問卷調查，結果顯示一成半高中生接受裸聊，也有四分一高中男生覺得，即使對方不願意也要強迫滿足其性需要，反映性教育課程要定期修訂，與時並進。

教師缺指引授課成問題



提供全面性教育的機構糖不甩，其總監蔡薳縈也說以往普遍認為網上交友是成年人的陷阱，但現時已逐步滲入校園。她不諱言，香港性教育只強調學生提防受騙，卻沒有讓同學了解事情本質；相反外國教材會了解學生的認知，例如對網上交友平台的印象和了解，再從中教授學生處理問題的方法，「年輕人不太接受說教，學校常要學生批判性思考，便應該培養學生應對不同情況的能力。」



教育大學社會科學系副教授陳潔華博士認同，教學方法要審慎思考討論的議題，「有些學校只教學生說『不』，播放性器官潰爛、性病和墮胎等畫面嚇阻學生，其實反過來也應該讓學生思考，何時可以說『好』。」她指，學生不接受保守的教學方式，自行上網查找相關資訊，一旦吸收錯誤性知識，只會本末倒置。



蔡薳縈亦舉例，舉辦工作坊前曾與學校談論，希望向學生介紹安全套以外的避孕方法，卻有老師反問「為何要教學生連大人都不清楚的知識」，她相信大家都想教育好下一代，「我們兒時沒有恰當的性教育課程，不代表時下年輕人要重蹈覆轍，希望能感染老師踏出多一步。」



教育工作者工會主席黃建豪指全校師生也有責任學習性知識，建議教育局多舉辦跨校或全港性教師交流會，邀請實踐進度理想的學校分享，以建立良好的性教育生態。