理大推跨學科中史課程 工商管理增數碼金融

■「言語治療（榮譽）理學士課程」，會給予學生實習機會。

香港理工大學在二三學年，有四個課程新增或改組，其中新課程「中國歷史及文化（榮譽）文學士組合課程」，特色是雙語教授，為學生提供全面的中國歷史和文化教育；此外，下學年在「會計及金融（榮譽）工商管理學士組合課程」下，將推出全港首個「數碼金融及投資學（榮譽）工商管理學士課程」。至於語言學和服裝及紡織課程亦會改組和改名，以應付業界對人才的需求。採訪：《星島日報》教育組 圖：受訪者提供、星島圖片庫理大教務處教務經理李文慧表示，為配合社會趨勢及需要，理大今年新增或重組了四個課程，其中由理大人文學院開辦的「中國歷史及文化（榮譽）文學士組合課程」，前身為「雙語跨學科中國研究課程」，屬兩年制的銜接學位課程，讓副學士、高級文憑或同等學歷的學生報讀。為配合社會需要，學院把「雙語跨學科中國研究課程」擴充與重構，並在下學年改為四年制課程，達到收生要求的中學文憑試畢業生已可申請。全面了解中史 投身文化工作李文慧表示，和其他院校類似課程比較，「中國歷史及文化（榮譽）文學士組合課程」的特點，在於強調普通話與英語雙語教育，並結合人文學科與理工領域的跨學科教育，幫學生更全面地了解中國歷史與文化，畢業生日後可從事藝術與文化行政與管理工作、教育或媒體及出版業、政府或私人機構的文化部門、廣告和市場行銷工作，或者文學和創意工作。大數據分析 言語師實習至於由會計及金融學院開辦的「會計及金融（榮譽）工商管理學士組合課程（會計學/會計及金融/數碼金融及投資學），則是為培訓未來的金融人才而設。下學年推出的「數碼金融及投資學（榮譽）工商管理學士課程」，屬全港高等教育中首個，內容包括「投資學」、「投資組合管理」、「企業價值評估」、「機器學習及金融分析」等，讓畢業生及早裝備自己。至於新組合課程「語言科學、翻譯學及言語治療（榮譽）文學士/理學士組合課程（語言學及翻譯學/語言科學與語言數據分析/言語治療）」中，「語言科學與語言數據分析（榮譽）理學士課程」及「言語治療（榮譽）理學士課程」為新增，前者可透過語言及數據分析的訓練，讓同學懂得透過大數據分析市場反應及新興趨勢，為社會中各個行業，例如商業、行銷、新聞與媒體等，提供專業觀點；後者則為學生提供不同種類的實習機會，讓學生體驗言語治療師的實際工作。熱門時裝課 改名及重組「服裝及紡織（榮譽）文學士組合課程」，在下學年亦會改名及重組為「時裝（榮譽）文學士組合課程（時裝設計/針織時裝設計/內衣及運動服裝/時裝商務/時裝創新及科技）」，學生首年會修讀有關時裝及紡織業的基礎知識，了解整個行業的運作過程，第二年則可根據個人興趣，從五大範疇中，揀選其中一個範疇作主修，為未來進入時裝行業作準備。