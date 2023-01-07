脫罪返港三漁民菲涉藏毒囚終身脫罪返港

四名港人在二〇一六年涉嫌在菲律賓一艘漁船上藏毒及製毒被捕，一八年被當地法庭判處藏毒罪成，判終身監禁。他們一直堅稱無辜及提出上訴，其中三人去年二月上訴得直但一直被扣留當地，苦等逾十月，昨日終於返港，趕及在農曆新年前與家人團聚；三人感謝中央和特區政府六年來的協助。

另一港人上訴失敗



涉案四名港人包括郭錦華、盧榮輝、陳國棟、梁樹福。去年二月二十三日，菲律賓上訴庭判前三人無罪釋放，但維持梁樹福的判決。獲判無罪的三人其後被扣留在菲律賓移民局拘留所，直至昨日才被遞解出境返回香港。梁樹福據知將繼續上訴。



三人可返香港，適逢菲律賓總統小馬可斯周二往中國展開國事訪問。三人昨發表聲明，感謝中央和特區政府、外交部駐港特派員公署、中國駐菲律賓領事館、前立法會議員及一直關心他們的港人，讓他們可沉冤得雪。他們亦希望中央及港府能持續關注梁樹福，讓他亦能盡快重獲自由與家人團聚。