歷來最大型樓宇管理維修執法行動 ﻿廉署拘49人涉賄取5億元工程﻿

廉政公署瓦解大型貪污集團拘捕四十九人，涉嫌行賄取得樓宇工程合約，總值超過五億元，牽涉十個項目，是署方歷來有關樓宇管理及大廈維修最大型的執法行動。



廉署執行處助理處長莊家樂表示，涉及的合約總值超過五億元，個別賄款超過一百萬元。今次代號「火網」行動出動超過三百名調查人員，搜查逾一百個地方；共拘捕四十九人包括主腦及多名骨幹成員。

首腦為建築公司東主



執行處首席調查主任余顯麗指集團主腦為建築公司東主，幕後操控多間建築公司及物管公司，骨幹成員涉及工程顧問、承辦商、中間人，其餘被捕人士包括法團或業委會成員、物管公司職員等。她指集團極具規模及組織，涉獵遍佈港九新界的大型私人屋苑、居屋、單幢樓、商廈、工廈，而且「大小通吃」，工程類型由上億元的大維修工程，以至數百萬的升降機改善工程，或太陽能裝置工程，部份更得到政府資助。十個工程中，有八個仍未展開。

出三招奪合約



貪污集團有三大招數，一是賄賂樓宇維修話事人，以換取工程合約或法團內部文件、協助圍標；二是在不同持份者中安插棋子操控招標過程；三是在業主大會上影響業主決定。廉署搜獲大量證物，部份維修及招標文件中有記號，連同賄款「包埋一齊」，相信是用作「通水」，從而揀選指定承辦商。



有個案牽涉離島區大型屋苑約二億元大維修工程，貪污集團骨幹成員取得工程合約後，聯同主腦涉嫌以一百五十萬元與中間人串通，中間人再向多名物管職員提供賄款，以寬鬆監管工程；骨幹成員又涉向工程顧問提供利益，涉工程總額百分之五，約即數百萬元。



有個案集團為取得一幢單幢樓的二千萬元維修工程合約，在十人組成的業主立案法團中，賄賂近一半人，包括法團主席等，同時又取得物業管理公司合約，「一條龍」控制整幢樓宇。