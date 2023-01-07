﻿美林邨「風火輪」漏電起火﻿ ﻿少女慘變焦屍6人傷﻿

■起火單位火光熊熊，並冒出滾滾濃煙。

■探員檢走風火輪助查。

沙田美林邨發生一死六傷火警，十五歲少女不幸葬身火海慘成焦屍；女戶主衝出拍門呼喚愛女時燒傷，戶主男友則昏迷。消防員一度認為有可疑，惟警方調查後，相信屋內一部「風火輪」漏電可能引致慘劇。沙田美林邨美槐樓二十六樓一單位昨早五時許起火，冒出滾滾濃煙，火勢一發不可收拾，全屋陷入火海。消防接報到場至約六時半將火撲滅，起火單位付之一炬，火警中疏散近百居民。據了解，消防於起火單位發現一具燒焦屍體，證實為戶主的一名十五歲女兒，四十五歲姓張母親雙手二級燒傷，張婦的四十四歲姓麥同住男友則面部熏黑不省人事。火警發生後張婦負傷逃出火海，因不斷拍門呼喚至親逃生，致雙手被二級燒傷，躺於二十六及二十七樓樓梯間，麥則躲在寓所廁所內。另鄰居單位一男三女吸入濃煙不適，由救護車送院治理。女戶主拍門喚愛女雙手燒傷居民Jessica憶述當時聽到警鐘聲，發現樓上有碎石墜下，感覺事態嚴重，連忙喚醒家人及拍打鄰居門，沿後樓梯落樓暫避。街坊潘先生指火警時起火單位突然傳出拍門聲，張婦頻叫：「阿盈」，由於火勢猛烈，張婦被鄰居拉走。對於戶主女兒年紀輕輕葬身火海，鄰居感到可惜。消防在場發現助燃劑，加上火勢不尋常猛烈，一度認為火警有可疑，轉交警方循縱火案跟進。警初步調查得知該家庭沒有家庭暴力紀錄，鑑證科及政府化驗所人員相繼到場協助蒐證，了解起火原因。經進一步調查後，警方不排除屋內一部電動平衡車（風火輪）疑因漏電引致火警，探員檢走帶返助查。火警後，起火單位全屋燒得熔熔爛爛，家具雜物化成灰燼，牆身油漆及天花批盪全部剝落，冷氣機甩掉飛落街，大門大半燒毀，大廈走廊及外牆嚴重熏黑，足見火勢之驚人。