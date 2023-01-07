內地不再判定新冠「疑似病例」

國家衞健委和國家中醫藥管理局昨發表最新的新冠病毒感染診療方案，提出多項修訂，包括不再判定「疑似病例」、增加抗原檢測陽性作為診斷標準。



文件亦提出優化臨牀症狀分類，按感染者病情嚴重程度分為「輕型、中型、重型、危重型」；不再要求病人集中隔離，染疫者可根據病情需要選擇居家治療等。內地疫情新增九千五百四十三宗本土陽性病例，另多五宗死亡個案；中國駐美大使館發言人劉鵬宇出席世衛網上通報會時表示，雖然內地病例急增，但重症及死亡個案仍處於低位，相信中國能夠度過最危險時期。



多個歐洲國家包括德國等採納歐盟建議，要求入境中國旅客要有檢測陰性證明，又會對旅客隨機抽檢。