女童被撞捲私家車底 街坊合力抬車救人

現場消息指當時七人車正駛出停車場，期間與母親同行的女童突然跑出橫過行車路。私家車收掣不及，將她撞倒並捲入車底。多名街坊合力將七人車抬高，救出女童。女童獲救時昏迷不醒，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救。女童母親陪同送院，她抵達醫院後情緒激動，有親友從旁安慰。
警方封鎖現場調查，現場遺下一件懷疑屬於女童的粉紅色羽絨，涉事男司機通過酒精及藥物測試，登上警車協助調查。
四名港人在二〇一六年涉嫌在菲律賓一艘漁船上藏毒及製毒被捕，一八年被當地法庭判處藏毒罪成，判終身監禁。他們一直堅稱無辜及提出上訴，其中三人去年二月上訴得直但一直被扣留當地，苦等逾十月，昨日終於返港，趕及...
2023-01-07
美國海軍第七艦隊發表聲明，美國海軍神盾級導彈驅逐艦鍾雲號前日例行性通過台灣海峽。聲明強調，行經的水域符合國際法的公海航行和飛越自由適用範圍。這是今年美國第一艘進入台灣海峽的軍艦。解放軍東部戰區昨日回應...
2023-01-07
墨西哥當局在美國總統拜登到訪前，在錫那羅亞洲庫利亞坎市採取行動，逮捕大毒梟「矮子」古茲曼的兒子奧維迪奧，隨即引發幫派反彈，結果觸發當地連串暴力襲擊事件。市內傳出連串槍聲，有民航客機機身中彈，乘客縮在機...
2023-01-07
名校網一直是廿四孝父母置業的重要考慮，今次精選的雅麗居，位於小學34校網內，市場正有罕有複式單位放售，實用面積1114方呎，3房1套設計，全屋裝潢簡潔，大廳設多扇近落地玻璃窗，飽覽區內開揚景致。雅麗居...
2023-01-07
恒指本周3日累升1271點後，昨日輕微回吐60點，收報20991點，失守21000關，結束3連升，大市成交1482億元。以一周計，恒指累升1210點，連升3周。消息指，中國金融監管部門計劃階段性放寬針...
2023-01-07
效力皇家馬德里十四年的三十五歲前鋒賓施馬，是歐洲球壇著名的沙場老將，但這名法國射手今晚西甲作客維拉利爾居然面對兩位更資深的前輩，分別是年長兩歲的中堅艾比奧爾以及四十歲門將連拿。適逢此子已將世界盃被棄用...
2023-01-07
51歲的江美儀憑台慶劇《下流上車族》內「度縮」車太晉身「最佳女主角」十強，跟「影后」鮑起靜（鮑姐）、「民選視后」陳煒及「當紥姐仔」陳瀅拗手瓜。轉投TVB 13年的美儀，恨攞「視后」恨到出晒口：「學祥哥...
2023-01-07
新年家庭聚會，客人來家，晚飯有魚有蝦，少點肉，便打電話給「老上海飯店」的陳老闆，請他預備兩份香糟肉。香糟肉取五花豬肉，切成片，每片巴掌大，半吋厚，用十幾二十年的老糟醃製，然後濃油赤醬調之，到吃的時候蒸...
2023-01-07
不少馬房昨朝都安排馬匹在大圈試跑，包括希、容、蔡、文廄，勇馬相當之多。現將所見報道如下：「一代天嬌」戴頭罩由蘇兆輝跳一段，力度愈見充裕，走勢硬朗，狀態極速到位。「跑得寶寶」戴頭罩由副練跳一段，神閒氣定...
2023-01-05