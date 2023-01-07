女童被撞捲私家車底 街坊合力抬車救人

沙田昨發生交通意外，一輛私家車傍晚駛離愉翠苑二期停車場出口時，一名十一歲女童突然跑過，私家車收掣不及撞向女童，女童被捲入車底向前推行四至五米。附近多名街坊見狀，合力將七人車抬高，救出女童。



現場消息指當時七人車正駛出停車場，期間與母親同行的女童突然跑出橫過行車路。私家車收掣不及，將她撞倒並捲入車底。多名街坊合力將七人車抬高，救出女童。女童獲救時昏迷不醒，由救護車送往威爾斯親王醫院搶救。女童母親陪同送院，她抵達醫院後情緒激動，有親友從旁安慰。



警方封鎖現場調查，現場遺下一件懷疑屬於女童的粉紅色羽絨，涉事男司機通過酒精及藥物測試，登上警車協助調查。