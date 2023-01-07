警聯同食環海味街打擊街道阻塞

年近歲晚，不少巿民選擇按照傳統買海味辦年貨，西環一帶有多達逾百間海味店，近日貨如輪轉，貨車不停來回西區多條馬路邊上落貨物。為保障道路安全，由上月底至本月中旬，西區警區將會聯同食環署人員，在西區干諾道西及德輔道西的「海味街」一帶展開宣傳及執法行動，主要針對街道阻塞、非法霸佔路面及違例泊車等行為，以減低相關商業活動對道路及行人路使用者構成危險及不便。



警方呼籲前往海味街辦年貨的市民，尤其早上及中午後為送貨落貨的繁忙時間，應盡量使用公共交通工具前往上址，違例停泊車輛將會被票控或拖走。