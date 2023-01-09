免檢疫通關首日3.5萬人北上 疫鎖三年再喜行 搶閘團聚見親朋

■兩年未見的情侶非常高興，可過正常生活。TVB截圖

■深圳灣口岸北上大排長龍。

新冠疫情三年，香港與內地終於免檢疫通關，昨起推行首階段互通，全日約有三萬五千人北上，另一萬三千三百人南下。過關港人難掩興奮心情，人人行色匆匆，盼早與內地親友團聚。有異地戀情侶重逢時喜極相擁，內地男友早在深圳福田口岸持鮮花守候，博香港女友一笑；亦有人異常激動，過關後揮動五星紅旗，先見女友，再往北京觀看升旗禮。行政長官李家超昨早到落馬洲口岸視察，了解過關市民情況，有過關婆婆向他說多謝。大批港人選擇通關首日回內地與親友團聚。在落馬洲支線/福田口岸，早上七時首批北上市民步出口岸大堂。其後過關人流增多，早上約十時口岸「打蛇餅」，過關需時約五十分鐘。在福田口岸外，當局擺放「灣區返埋嚟We are family」字樣的佈景版，供市民打卡，北上的港人鍾小姐到達福田口岸，即見在深圳工作的男友手執鮮花等候，十分驚喜，兩人馬上擁抱。疫情下，兩人分隔港深兩地兩年，被問及重遇女友有何心情，男友回應︰「看得到了！」鍾小姐指︰「開心呀！終於可以沒有疫情的陰影、沒有通關的陰影，可以正常地生活。」北上旅客馮先生過關後揮動手中的五星紅旗，激動地說：「真的現在我都不知說甚麼，是不是？等了三年。」他透露，會先與內地女友見面，計劃今日坐飛機到北京，看天安門升旗儀式，「三年沒看過了！」黑龍江省政協委員趙雨彤從福田口岸進入內地，她在免稅店買了兩條香煙，作為手信送給內地親友。她指，今日要從深圳乘機到黑龍江參加省政協會議，因此選擇昨日過關。她展示插在手袋上的國旗，形容心情雀躍：「好興奮能成為首日『返鄉大軍』的一員！」北上婆婆向特首說聲多謝黃小姐昨早八時許順利到達福田，改乘高鐵回福建辦理喪事。由於疫情，她與年過八旬、身在福建的母親分隔三年，但母親不幸地於日前頭部碰傷離世，「最終都係見唔到佢最後一面」黃小姐遺憾地說。深圳灣口岸昨早人頭湧湧，過關需時一小時。在口岸入境大堂外，內地當局豎起印有「深港同心，口岸同行，歡迎您回家」字句的壁佈板，附近亦安排位置讓市民填字貼表露心聲。不少北上的市民留言，其中有字帖寫着：「終於可以回家了」。據入境處數據，截至昨晚八時共有九萬二千二百一十九人次出入境，包括往返內地、澳門、台灣和海外的人士。海陸口岸有四萬八千三百六十四人次出入境，當中出境佔三萬五千零二十八人次。此外，截至昨日傍晚六時，有逾四十四萬人透過網上系統預約北上，較前日增加三萬。