李家超:過關不限人數「一定會出現」

行政長官李家超昨早在落馬洲口岸視察，強調關口整體運作順暢，令人滿意。被問及何時撤銷通關配額，李家超回應：「唔需要人數安排，呢個日期一定會出現」，且愈早愈好，但要視乎實際情況，確保通關過程穩妥可控。





李家超又指，據網上配額預約系統，年廿九最受市民歡迎，其次是年廿八及年三十，現時年廿九的五萬個陸路口岸配額中，約有一千個空缺，強調配額足夠應付需求。他指，落馬洲口岸有最多配額，以預約數字計，最受市民歡迎；但以已預約比例計算，則深圳灣口岸是最受歡迎。





新華社報道，深港兩地會在實施通關後一星期內，即不遲於一月十五日，就會對首階段通關的整體實施情況作出分析，在雙方形成一致意見基礎上，再研究安排實施第二階段恢復通關安排。