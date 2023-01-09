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巴士港鐵輪船加密班次

2023-01-09 列印
■有市民在關口貼上「終於可以回家了」心意字條。
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通關首日，港鐵、巴士、輪船等交通加密班次配合，運作暢順。港鐵表示，截至昨午五時，共約一萬六千五百人使用經東鐵線落馬洲站過關，整體運作暢順。為配合通關，港鐵加密前往落馬洲站的列車班次，大部份時間四至八分鐘一班；上水站至金鐘站的列車服務在全日不同時段亦有加密。

過境鐵路總管張志強透露，東鐵線前往落馬洲站的全日總班次，由二〇二〇年落馬洲口岸關閉前約九十班，加強至迄今約一百三十五班，強調能應付農曆新年的過境人流。

滿載三十五名香港出境旅客的港珠澳大橋穿梭巴士，於周日凌晨零時離開港珠澳大橋香港口岸，是香港口岸首批免檢疫進入內地的香港旅客。此外，港澳碼頭及中港碼頭往返深圳的輪船昨日起復航，首班由尖沙咀開往深圳機場的輪船，早上八時二十分開出。
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