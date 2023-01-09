陳茂波：將發動攻勢說好香港

財政司司長陳茂波（見圖）昨預期通關後人流物流皆會顯著改善，對本港的出口、旅遊、零售及餐飲業等會帶來更大支持。政府已準備啟動宣傳攻勢，全方位說好香港優勢。陳指自己本周六將啟程前往瑞士出席達沃斯世界經濟論壇，會與環球政商領袖和企業高管等交流，亦會出訪東盟及歐洲等重要巿場。



廠商會會長史立德則形容通關是「守得雲開見月明」，希望港商能逐步追上，在過去三年因疫情而損失的生意。港府亦要想辦法吸納人才，同時吸引外資。