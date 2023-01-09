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各大商場入重貨迎商機

2023-01-09 列印
■通關為大集團旗下商場帶來商機，與商戶合作吸引旅客購物為雙贏。
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等了三年，通關來了，商場受惠。新鴻基地產執行董事馮秀炎說，集團旗下十五個大商場預先與租戶緊密合作，商戶如藥妝、保健品、金行名錶、及運動服飾等，增加貨量至少兩至三成，料通關初期將刺激人流按年升一成五至兩成。商場亦加強租戶組合，增加內地客喜歡的品牌，以迎接新一波旅客消費力。

信和集團三大商場預料今年首季人流及生意有明顯的按年升幅，資產管理董事蔡碧林認為，通關為集團旗下商場帶來新商機，受旅客歡迎的美妝、保健及服飾商品生意升幅最為顯著。信和集團商場將與商戶合作，送出八萬份旅客禮券包、推出消費回贈獎賞及賀年市集，吸引入境旅客。
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