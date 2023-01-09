許樹昌：通關後或有新冠個案流入

對於有人擔心通關會令變種病毒再「洗牌」，政府專家顧問許樹昌教授昨預料首階段通關後，不排除有新冠個案流入香港，但暫時未見XBB.1.5會加劇患者病情。



許樹昌指新變種病毒並非只在內地出現，至於被形容是傳播力最強的XBB.1.5，他指XBB雖然會令疫苗功效打折扣，但未見會加劇患者病情。被問到農曆新年前可否與內地全面通關，許認為如首階段通關後，內地旅客來港感染後出現重症及死亡個案的比例無上升，可分階段擴大通關。