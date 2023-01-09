重慶核酸試劑廠裁員 工人與警爆衝突

內地放棄清零防疫後，核酸檢測產業受挫，生產核酸檢測試劑盒的重慶大渡口中元匯吉藥廠前日疑因生意大跌裁員，員工遊行示威並有打砸行為，大批警員到場爆發衝突。另內地開始對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，國家衞健委強調不是放開不管，而是更精準、高效做好疫情防控。



網上片段顯示藥廠裁員數千人，不給工資。憤怒的工人在廠房內砸機器，拋擲桌椅和原材料，滿地疑似抗原試劑。大批警員隨後到場，入夜後示威者一度與警方發生衝突。另衞健委指目前主要城市正渡過或已渡過感染高峰，至於中小城市和農村地區，預計春運前後可能會迎來急診和重症發病高。



另外，德國、比利時、盧森堡三國呼籲國民避免前往中國；日本昨起開始收緊中國入境旅客病毒檢測。