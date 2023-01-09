阿Mo獲胞姊回港探望

一家團聚

去年MIRROR演唱會發生巨型屏幕墮下壓傷舞蹈員事故，重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）（見圖）仍留醫，其父李盛林牧師為兒子發出代禱信，感謝啟言姊姊這幾星期回港探望陪伴他，也幫助他進食和做一點拉筋伸展的活動，體驗姊弟情。

啟言能與爸媽及姊姊和哥哥一家人團聚一堂，是近年少有。



而兒子最近重新出現褥瘡，他每天仍努力配合復康治療，期盼兒子有足夠休息和胃口進食，配合每天大量的體力消耗，並在治療中強化和復甦神經與肌肉聯繫。