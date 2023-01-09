加力促進融和歌手蔡琴有一首名曲《三年》，當中有幾句歌詞「想得我腸兒寸斷 望得我眼兒欲穿 好容易望到了你回來 算算已三年………」，正正是新冠疫情三年下來的寫照。香港與內地人等了三年，終於等到昨天起免檢疫...

2023-01-09