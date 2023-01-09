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石澳泳灘現鯨豚屍

2023-01-09 列印
■石澳後灘發現海豚屍體。
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死因待驗
一頭鯨豚昨早被發現在石澳泳灘擱淺，警員及康文署職員到場，證實鯨豚已死亡，屍身開始腐爛，不排除屍體從附近沖上岸，該鯨豚身長一米，品種為印太江豚，由漁護署人員檢走，死因有待化驗。

香港海洋公園保育基金回應，昨日接獲通知跟進一宗鯨豚擱淺個案，為今年度第一宗，已帶回海洋公園作詳細解剖及化驗。據稱涉事鯨豚為雄性，屬年幼體。
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