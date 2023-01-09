女子倒臥馬路遭車輾慘死

九龍灣發生奪命車禍！一輛載客的士昨凌晨行駛期間，疑輾過一名倒臥路面的五十二歲女子；七旬司機停車報警，女事主送院搶救惜終告不治。警方以涉嫌危險駕駛導致他人死亡，拘捕涉事的士司機。



現場為九龍灣啟福道近Megabox商場對開，現場遺下疑屬死者的一對黑色皮鞋，由於事發時陳婦倒臥路面，附近有一條行人天橋，警方正調查陳婦之前是否由天橋墮下馬路，或遭其他車輛撞過昏臥路中，禍不單行被的士輾過。警方正了解事故原因。