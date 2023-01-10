疫境欠債 卓悅創辦人破產

疫情襲港三年，百業難捱。連鎖化妝品銷售商卓悅（653）創辦人葉俊亨、妻子鍾佩雲、兒子葉韋彤（女歌手JW王灝兒男朋友）去年九月一同遭宏安集團旗下公司申請破產，案件昨在高院提訊，據悉葉俊亨欠款二千多萬元未償還，法官在葉缺席下依例頒佈破產令，宣佈他破產；涉欠款三百九十萬元的卓悅控股附屬公司合豐隆同遭頒令清盤。

卓悅控股旗下公司被清盤



卓悅曾是本港化妝品零售巨頭之一，股價九年前曾高見一點七元、市值達四十九億元。疫下自由行客大減，卓悅未能如期刊發業績公告，股份繼續停牌，停牌前收報零點一一九元，市值僅餘四億一千八百萬元。卓悅全盛時期在中港澳共開設四十七間分店，現時在港僅餘三間。卓悅近三年前賣盤，公司易手至葉生意拍檔陳健文手上。現任卓悅主席兼執行董事陳健文曾說，有關被清盤的公司只是「前朝」遺留下來的問題，不影響集團現時業務。