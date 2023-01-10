機場檢走私仿製新冠口服藥

海關在機場偵破三宗懷疑走私藥物案，檢獲約一萬一千粒和約一千毫升懷疑受管制藥物，估計市值共約六十萬元；當中有印度仿製的新冠口服藥「Primovir」及「Paxista」。



海關本月七日在機場檢查一件從印度到港的寄艙行李時，檢獲約二千粒和約一千毫升懷疑受管制藥物。而翌日海關替兩名從泰國入境香港的男旅客清關時，於手提行李中檢獲共約九千粒懷疑受管制藥物。有內媒早前指該兩藥物的黃牛價高達二千五百元人民幣。