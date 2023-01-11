不滿入境政策歧視華客 中國反擊韓日停發短期簽證

■港澳航班只可在仁川機場升降，該機場設有新冠檢測中心。

南韓日前暫停向中國大陸旅客簽發短期簽證，並要求入境前接受檢測，而日本亦加強對華人的入境檢測。中國表明反對歧視性措施，昨日反制，暫停向南韓公民及日本公民簽發赴華短期簽證。南韓疑隨即反擊，宣佈港澳航班昨起只可在仁川機場升降；港府抗議南韓的做法，促請韓方撤回。南韓自本月起暫停向中國大陸旅客簽發短期簽證，並要求中國旅客入境前檢測，入境後在機場掛上黃牌接受檢測，被內地人視為歧視，相信事件引起中國反制。中國駐南韓大使館根據國內指示，昨天起暫停簽發南韓公民到中國訪問、商務、旅遊、就醫、過境及一般私人事務短期簽證，有關措施將視乎南韓對華歧視性入境限制措施取消情況再作調整。中國駐日本大使館亦公佈，中國駐日本使領館即日起暫停審發日本公民赴華普通簽證。有東京旅行社透露，幾乎所有類型簽證都無法申請，在官方服務中心網頁上，預約申請簽證的功能亦無法使用。日本日前收緊來自中國內地及澳門旅客的入境檢疫措施，要求提供上機前七十二小時內檢測陰性證明，抵埗之後再接受核酸檢測。中方警告會採取對等措施回應。南韓外交部對中國新措施感到遺憾，已向中方說明，基於客觀和科學基礎而加強防疫措施。在北京，中國外交部發言人汪文斌回應，堅決反對少數國家對中國採取歧視性的入境限制措施，同時呼籲相關國家從事實出發，科學適度制定防疫措施，不應藉機搞政治操弄，影響國家間正常的人員交往和交流合作。中方反擊南韓，內地網民熱議，有人發文指自己入境南韓後，見所有內地人在機場須掛上「黃牌」，「像罪犯一樣被軍人押着去做核酸，還有被記者圍拍」、「落地檢、等報告兩至五小時甚至更長、陽了後自費隔離一周」。微博掀起「熱搜」，內地網民支持「限韓令」，要求「對等原則，韓國人來中國也要掛牌子」。港澳航班限仁川機場升降中方反制，南韓疑反擊，宣佈所有港澳旅客由昨日起至二月二十八日，只能經仁川機場入境，並禁止轉乘內陸機往其他城市。換言之，計劃前往釜山或濟州的港人，飛抵仁川國際機場後，須另覓其他交通方式。記者上國泰航空官網查詢前往釜山及濟州的航班，該系統顯示「我們未能找到指定日期的航班。請選擇替代日期，然後再試一次。」香港快運於本月及下月底共有三十九班往釜山及濟州的航班，官網顯示所有航班「客已滿」。運輸及物流局局長林世雄對韓方決定表示失望，已去信韓國當局，嚴正表達反對意見和理據，並要求盡快撤銷限制。縱橫遊執行董事袁振寧回應本報，指新春檔期中，約一千名旅行團及自由行客受影響，會建議客人轉團到其他地方，或退款給取消航班的客人。東瀛遊執行董事禤國全說，旅行社在新年期間有三個釜山團出發，將有六十名團友受影響。