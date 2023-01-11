北京宣告疫情已過了高峰

內地過去一日新增逾一萬四千宗本土陽性病例，再多三宗死亡個案，來自黑龍江及雲南。河南新增一百八十一宗確診，省衞健委引社區監測數據，指全省的新冠感染率已達八成九，相信順利度過疫情高峰。北京市亦宣佈市內疫情過了高峰，代市長殷勇說，下階段要構建疫情監測預警體系，亦要防範新變異病毒可能帶來的影響，尤其是要減低長者及其他高危人士感染風險，繼續推動疫苗接種。



農曆新年將至，中國多地開始春運。中國工程院院士張伯禮指，春運會加速目前感染率較低的城市傳播，農村更加薄弱，料春運後較大機會引起新一波感染小高峰，須重點關注以往人員流動小的偏遠和農村地區，做好藥品、醫療資源的準備。



輝瑞行政總裁艾伯樂指出，已與中國藥廠洽談合作生產新冠口服藥帕克斯洛維德（Paxlovid），最快於未來三、四個月內投產。雖然艾伯樂未有透露合作商名稱，但參考過去公佈，輝瑞去年與華海藥業簽署合作生產帕克斯洛維德，供應內地患者所需，華海藥業昨日股價升百分之四。