旅遊達人：抵韓可轉巴士火車

南韓限制香港人使用入境的機場，旅遊達人項明生認為，南韓的限制，對香港人旅遊當地的影響不大，即使入境旅客不能轉內陸機，亦可以轉乘火車、巴士前往大部份韓國城市。



項明生指，內地疫情嚴重，香港與內地免檢疫通關，可以理解外國設定入境限制時，會將兩地一同考慮。不過，他坦言韓國面積不大，亦不太需要轉乘內陸機，因為仁川有火車、巴士，可以往其他地區如釜山等，需時不長。惟他提醒有意往濟州的市民要留意，在仁川只能搭船前往濟州，船程需十二小時，並不划算，建議他們轉往其他地區遊玩。