攀天秤跳輕鐵頂搭順風車「飛躍道」三子涉案被捕

近年全球各地流行玩「飛躍道」，如在建築群間跳躍或做出高難度動作。有青年在IG上載影片顯示，該名青年與朋友由屯門鳳地輕鐵站，跳上一列駛至的輕鐵車頂「搭順風車」，更以手機拍攝屯門夜景。影片更顯示青年攀上尖沙咀一地盤天秤自拍和放飛航拍機打卡。港鐵留意到網上片段報警。警方昨在沙田及屯門拘捕三名男子(二十一至二十四歲)，涉嫌未經許可在限制飛行區內進行飛行、妨擾罪及《香港鐵路條例》故意危害安全罪。



有關片段顯示，涉事金髮青年與朋友捉實車頂的凸起物作扶手。二人狀甚興奮；當輕鐵駛入屯門站，二人從車頂一躍而下，往屯門方向狂奔。該青年在網上發佈多段「飛躍道」片段，包括進入地盤攀爬至天秤頂部，亦曾闖入屋邨由二十四樓欄杆一直往下爬至底層。危玩「飛躍道」跌死頻生，大律師陸偉雄建議警方加強執法。