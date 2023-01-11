有關片段顯示，涉事金髮青年與朋友捉實車頂的凸起物作扶手。二人狀甚興奮；當輕鐵駛入屯門站，二人從車頂一躍而下，往屯門方向狂奔。該青年在網上發佈多段「飛躍道」片段，包括進入地盤攀爬至天秤頂部，亦曾闖入屋邨由二十四樓欄杆一直往下爬至底層。危玩「飛躍道」跌死頻生，大律師陸偉雄建議警方加強執法。
攀天秤跳輕鐵頂搭順風車「飛躍道」三子涉案被捕
有關片段顯示，涉事金髮青年與朋友捉實車頂的凸起物作扶手。二人狀甚興奮；當輕鐵駛入屯門站，二人從車頂一躍而下，往屯門方向狂奔。該青年在網上發佈多段「飛躍道」片段，包括進入地盤攀爬至天秤頂部，亦曾闖入屋邨由二十四樓欄杆一直往下爬至底層。危玩「飛躍道」跌死頻生，大律師陸偉雄建議警方加強執法。
不滿入境政策歧視華客 中國反擊韓日停發短期簽證
南韓日前暫停向中國大陸旅客簽發短期簽證，並要求入境前接受檢測，而日本亦加強對華人的入境檢測。中國表明反對歧視性措施，昨日反制，暫停向南韓公民及日本公民簽發赴華短期簽證。南韓疑隨即反擊，宣佈港澳航班昨起...
2023-01-11
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定額3.8萬億破紀錄 內地或增地方專項債額度
彭博報道內地考慮將地方政府新增專項債額度，定在不高於三萬八千億元人民幣水平的破紀錄規模，繼續以地方債發行支持基建。三月召開的全國人大會議將審批專項債發行額度和赤字率，令方案仍有變數。內地自一五年全面開...
2023-01-11
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特朗普：FBI何時搜白宮 拜登辦公室藏機密文件
美國白宮表示，總統拜登在奧巴馬總統時代擔任副總統期間約十份機密文件，去年十一月初國會中期選舉前，在賓夕凡尼亞大學拜登外交與全球參與中心的私人辦公室發現，司法部長已指派檢察官調查此事。《總統訊息法》規定...
2023-01-11
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赤柱環角道豪宅地「流標」收回
上周截標的赤柱環角道豪宅地，招標結果揭盅。地政總署公佈，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的4份標書，地皮「流標」收場。政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地。如沒有任...
2023-01-11
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外圍偏軟恒指回吐56點 賭股逆市彈金沙升半成
美國聯儲局官員再「放鷹」，隔晚美股三大指數先升後回，恒指隨外圍低開17點後反覆向下，最終收報21331點，微跌56點，大市成交金額1313億元。澳門通關後中港兩地旅客倍增，再推船票優惠谷客，帶動濠賭股...
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法國公敵「昂」首歸來 美斯攞頭彩
美斯捧走世界盃休息三周後，終在今晚復工，帶領巴黎聖日耳門於法甲主場迎戰昂熱，球會表示賽前會有儀式歡迎這位世界冠軍。然而此子在世盃決賽帶領阿根廷擊敗法國，有球迷聲言不會歡迎他，這名三十五歲老將一於在場上...
2023-01-11
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王丹妮做監犯為入戲指甲綑晒黑邊 廖子妤演煙民入型入格全靠子華Sir
廖子妤（Fish）、王丹妮（Louise）和栢天男（Adam）在賀歲片《毒舌大狀》中合作，三人表示角色好有難度，對觀眾來講絕對有驚喜。而Louise為演好監犯角色，更專登搞殘自己。講到跟黃子華合作，三...
2023-01-11
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辛正兒 - 配合通關 谷打第四針｜社論
等了三年，香港與內地終於免檢疫通關，對兩地往來，起積極作用。當大家對兩地互通復常充滿憧憬，也要審慎留意兩地疫情的變化，事關病毒無疆界，不排除通關之後本港確診人數或上升，即使本港接種率高，亦有為數不少人...
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仲達 - 太陽拍檔坐位望贏｜頭號目標
第五場四班一二○○米。此場選擇範圍不算複雜，前領馬取「天足貓」、「獎金大王」，後追則是「健康心靈」、「風中勁松」，加上中前置的「太陽拍檔」，不中亦不遠矣。不過要從中選馬膽，個人偏向「太陽拍檔」。論近績...
2023-01-11
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