﻿房署高空監測鼠蹤系統 ﻿﻿精準解決蝴蝶邨群鼠亂舞﻿

■房署改良監控高空擲物閉路電視，轉成夜間便攜式監察系統，精準監測鼠蹤。

本港屋邨不時爆出鼠患問題，政府上月底宣佈開展「各界攜手，全港滅鼠行動」，多個部門向老鼠宣戰，其中房屋署是主打部門之一。房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝說，署方使用多個嶄新技術及捕鼠工具，包括改良由自家研發的監控高空擲物閉路電視，轉成夜間便攜式監察系統，是全港首個高空監測鼠蹤系統，成功解決屯門蝴蝶邨群鼠亂竄問題，計劃擴大至其他屋邨使用，目標把全港屋邨老鼠「清零」。房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝接受星島新聞集團訪問時說，滅鼠工作，第一步是偵測牠們蹤影，必須找出老鼠出沒地點和鼠患嚴重的程度，繼而精準對付，「亂咁擺（滅鼠工具）未必有效」。屯門蝴蝶邨去年十月底被揭發鼠輩光天化日群聚甚至竄出覓食，有專家估計該處至少有上百隻老鼠，房署遂在邨內加大力度滅鼠，除了恆常地放置老鼠籠及老鼠餌，更利用最新研發的夜間便攜式監察系統（MSS）配合施放鼠膠，截至本月三日，已成功在邨內捕擭三百七十一隻老鼠。改良監控高空擲物閉路電視系統靈感源自原先監控高空擲物的閉路電視，房署在燈柱設置鏡頭及電力線網絡器，透過電線供電及影像傳輸，整晚間不間斷地監測邨內各處。當人工智能偵測有物件移動，例如有黑影，便會在錄影系統提示。「座頭」（管理處）翌日翻查影片時，可以快捷便利地選取播放進度條上的「紅棍」，分辨黑影到底是樹葉掉落，抑或確實有老鼠出沒，繼而匯報予指揮部制定殺滅策略。研發系統的房署物業管理總經理（屯門及元朗）黃沛津補充，系統攝錄範圍遠至十五至二十米，靈活性高，「邊度以有電線就可以安裝」。由去年十一月中滅鼠行動大致完成後，蝴蝶邨已有長達四十五日未再捕獲老鼠，監察系統亦已四十日沒再偵測到有老鼠出沒，初見成效。署方以新招痛擊老鼠，獲區議員讚賞。葵青區區議員林紹輝向本報說，以前葵青區鼠患嚴重，公共屋邨老鼠橫行，但自從房署近月致力殲滅老鼠，定期清理屋邨垃圾房、草叢老鼠洞，老鼠數量明顯減少。