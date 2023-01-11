﻿房署高空監測鼠蹤系統 ﻿﻿精準解決蝴蝶邨群鼠亂舞﻿

房屋署副署長（屋邨管理）楊耀輝接受星島新聞集團訪問時說，滅鼠工作，第一步是偵測牠們蹤影，必須找出老鼠出沒地點和鼠患嚴重的程度，繼而精準對付，「亂咁擺（滅鼠工具）未必有效」。
屯門蝴蝶邨去年十月底被揭發鼠輩光天化日群聚甚至竄出覓食，有專家估計該處至少有上百隻老鼠，房署遂在邨內加大力度滅鼠，除了恆常地放置老鼠籠及老鼠餌，更利用最新研發的夜間便攜式監察系統（MSS）配合施放鼠膠，截至本月三日，已成功在邨內捕擭三百七十一隻老鼠。
改良監控高空擲物閉路電視
系統靈感源自原先監控高空擲物的閉路電視，房署在燈柱設置鏡頭及電力線網絡器，透過電線供電及影像傳輸，整晚間不間斷地監測邨內各處。當人工智能偵測有物件移動，例如有黑影，便會在錄影系統提示。「座頭」（管理處）翌日翻查影片時，可以快捷便利地選取播放進度條上的「紅棍」，分辨黑影到底是樹葉掉落，抑或確實有老鼠出沒，繼而匯報予指揮部制定殺滅策略。
研發系統的房署物業管理總經理（屯門及元朗）黃沛津補充，系統攝錄範圍遠至十五至二十米，靈活性高，「邊度以有電線就可以安裝」。由去年十一月中滅鼠行動大致完成後，蝴蝶邨已有長達四十五日未再捕獲老鼠，監察系統亦已四十日沒再偵測到有老鼠出沒，初見成效。
署方以新招痛擊老鼠，獲區議員讚賞。葵青區區議員林紹輝向本報說，以前葵青區鼠患嚴重，公共屋邨老鼠橫行，但自從房署近月致力殲滅老鼠，定期清理屋邨垃圾房、草叢老鼠洞，老鼠數量明顯減少。