3歲以下幼童回內地 須出示核酸陰性證明

本港與內地恢復通關，所有香港居民過關入內地，須持有四十八小時內核酸檢測陰性證明。政府昨早澄清，相關措施包括三歲以下幼童，同時昨日起，將社區檢測中心的檢測服務，擴展至三歲以下幼童。在土瓜灣體育館，昨早十時許便有市民為前往內地，帶同幼童到場檢測。



對於有計劃回內地過年的幼兒家長說，兒子不肯張口做「咽喉拭子」樣本檢測，望政府恢復糞便檢測，多一個選擇。港大兒童及青少年科名譽臨牀副教授關日華回應指，新冠病毒屬呼吸道疾病，因此從鼻腔採樣較準確。關強調，醫院過去一直有為三歲以下幼童做核酸檢測，但家長要花時間安撫幼童情緒。



此外，現時兩地針對核酸檢測陽性的CT值標準不一，內地CT值要四十以上才算陰性，香港則為三十五。特首李家超指，當局會與內地單位保持溝通，期望讓雙方標準一致。