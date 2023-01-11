行會准建東涌線延線料今年動工2029竣工

再有大型鐵路基建準備「上馬」。行政會議昨批准東涌線延線項目，建造「東涌東站」及「東涌西站」。項目預計將於今年動工，並於二〇二九年竣工。項目落成後，預計由東西兩站往尖沙嘴或中環，可較路面交通工具減少約十二及二十一分鐘。



東涌線延線項目主要分為「東涌東段」及「東涌西段」兩部份，其中「東涌東段」將於現有欣澳站及東涌站之間的東涌東填海區，建造高架的東涌東站，並對現有東涌線約一點二公里長的路軌作改道。「東涌西段」則將從現有東涌站的鐵路隧道向西延伸約一點三公里，於逸東邨以西地底建造東涌西站。



港鐵歡迎政府批准興建東涌線延線，行政總裁金澤培表示，東涌線延線項目將進一步加強北大嶼山的內外交通聯繫，支持區內居住及就業人口持續增長。