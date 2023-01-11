凍結4年終上調 升幅「跑贏通脹」 最低工資每小時37.5元加至40元

最低工資委員會主席王沛詩指，委員會估計今次調升最低工資，會有約七萬三千三百人直接受惠，對於受惠人數被指過少，她指提高最低工資後，企業也要調高其他僱員的工資，連鎖效應下，預計最後加薪僱員將多於這人數。她又指委員會已在防止工資過低，以及盡量減少低薪職位流失之間，取得平衡；若僱主無能力支薪而刪減職位，並非社會之福。
現時最低工資為「兩年一檢」，對於會否調整至「一年一檢」，王沛詩指若縮短周期，相信檢討流程要更緊湊，並要由當局研究，相信現時未到合適時機。
新工資有利香港發展
勞福局局長孫玉菡指新水平有利於香港的整體利益和發展。署理政府經濟顧問侯家俊指由上次調整最低工資至去年十一月，本港累計通脹為百分之五點四，今次最低工資加幅為百分之六點七；加幅已跑贏通脹。
清潔工人職工會組織幹事梁芷茵向本報稱，不少清潔工人時薪已不止四十元，認為加幅太少，不足以為行業帶來薪酬大轉變。她建議設立時薪五十七至五十八元的「生活工資」，改善基層生活水平。勞工界議員郭偉强形容四十元僅僅「滿足底線」，倡盡快落實一年一檢。
工業總會名譽會長郭振華指資方普遍接受今次調升。中大全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則向本報指，最低工資加幅對通脹推動力不高，相信漣漪效應較小。