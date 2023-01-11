凍結4年終上調 升幅「跑贏通脹」 最低工資每小時37.5元加至40元

■現時不少清潔工人時薪已不止四十元，有認為加幅太少，不足為行業帶來薪酬大轉變。

最低工資凍結四年終可再加。行政會議昨接納最低工資委員會的建議，將水平由每小時三十七點五元上調至四十元，增幅為百分之六點七，五月起生效。最低工資委員會估計有約七萬多人直接受惠，又相信企業亦要調高其他僱員的工資，故應有更多人受惠；指升幅已「跑贏通脹」。最低工資委員會主席王沛詩指，委員會估計今次調升最低工資，會有約七萬三千三百人直接受惠，對於受惠人數被指過少，她指提高最低工資後，企業也要調高其他僱員的工資，連鎖效應下，預計最後加薪僱員將多於這人數。她又指委員會已在防止工資過低，以及盡量減少低薪職位流失之間，取得平衡；若僱主無能力支薪而刪減職位，並非社會之福。現時最低工資為「兩年一檢」，對於會否調整至「一年一檢」，王沛詩指若縮短周期，相信檢討流程要更緊湊，並要由當局研究，相信現時未到合適時機。新工資有利香港發展勞福局局長孫玉菡指新水平有利於香港的整體利益和發展。署理政府經濟顧問侯家俊指由上次調整最低工資至去年十一月，本港累計通脹為百分之五點四，今次最低工資加幅為百分之六點七；加幅已跑贏通脹。清潔工人職工會組織幹事梁芷茵向本報稱，不少清潔工人時薪已不止四十元，認為加幅太少，不足以為行業帶來薪酬大轉變。她建議設立時薪五十七至五十八元的「生活工資」，改善基層生活水平。勞工界議員郭偉强形容四十元僅僅「滿足底線」，倡盡快落實一年一檢。工業總會名譽會長郭振華指資方普遍接受今次調升。中大全球經濟及金融研究所常務所長莊太量則向本報指，最低工資加幅對通脹推動力不高，相信漣漪效應較小。