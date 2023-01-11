任睇No.1
  • 17º
  • 91%
  • 2023年1月11日 星期三
熱門： 最低工資通關柯震東萬千星輝頒獎典禮2022卓悅

日報新聞 > 港聞

新世界「愛互送」平台 向基層送止痛退燒藥

2023-01-11 列印
Previous Next

近日不少藥房都有市民排長龍購買含有撲熱息痛的止痛退燒藥物，惟貨源短缺，價格飆升逾三至十倍，不少基層及院舍均無法購買足夠藥物。新世界發展創立的大型捐贈配對網上平台「Share for Good愛互送」，與幸福醫藥及順豐速運（香港）合作，捐出約一千七百盒止痛退燒藥，分配予三間有需要的非牟利機構。「愛互送」至今已運作逾九個月，逾三十萬人次受惠。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd