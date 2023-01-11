屹立逾60年 深水埗坤記5月結業

上周截標的赤柱環角道豪宅地，招標結果揭盅。地政總署公佈，因為地價標金未達到政府就該用地所定的底價，所以不接納所接獲的4份標書，地皮「流標」收場。政府按既定機制在市場上公開出售賣地計劃內的土地。如沒有任...

2023-01-11