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屹立逾60年 深水埗坤記5月結業

2023-01-11 列印
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屹立深水埗超過六十年，多年入選《米芝蓮指南》街頭小吃推介的坤記糕品專家，店主傅先生確認暫定在五月結業。不少網友知道消息都感可惜。

傅先生坦言決定已有一段時間，且子女無意繼承父業，「年紀大呀，太辛苦，做唔嚟啦」，招牌白糖糕質地黏滑彈牙；砵仔糕紅豆落得足，糖味清而不濁。

另外，屹立灣仔三十七年的新嘉美茶餐廳亦於下月底結業，招牌名物「超級漢堡」以足料見稱，負責人透露因加租所致只能告別。
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