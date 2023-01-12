港產片女星揚威荷里活 楊紫瓊金球獎封后 「真的是夢想成真」

■楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》秀蓮一角，奪得金球獎音樂及喜劇類最佳女主角。

■楊紫瓊近年在荷里活站穩陣腳，《昂山素姬》、《尚氣與十環幫傳奇》等皆見其身影。

港產片武打女星出身的楊紫瓊攀上事業高峰，勇奪金球獎影后，在昨日揭盅的第八十屆金球獎，憑《奇異女俠玩救宇宙》秀蓮一角，奪得音樂及喜劇類最佳女主角，大熱封后，楊在台上致謝指今次「真的是夢想成真」，四十年來沒有想過放棄，亦感觸曾因其亞裔身份在荷里活不被認同，但一切都值得。文化體育及旅遊局局長楊潤雄恭賀楊紫瓊封后，對於香港演員在國際影壇大放異采感到非常鼓舞。楊紫瓊在電影《奇異女俠玩救宇宙》中，飾演移民美國的華人女性王秀蓮與丈夫經營着一家洗衣店，但二人因種種問題而關係緊張，瀕臨決裂，同時她又跟同性戀女兒因出櫃一事而起衝突，後來她意外墮入多重宇宙，獨自一人透過探索其他宇宙來拯救世界，劇中她造型獨特、更表現出多面向的演技及精湛的武功，成為電影的一大看點。曾因亞裔身份不被認同楊紫瓊發表得獎感言指「四十年，我沒有放棄過。站在這裏是一趟美妙的旅程，以及難以置信的鬥爭，但我認為一切值得。」她提到過去在荷里活因其亞裔身份而不被認同，指有人曾問她懂不懂說英文，她當時反擊指自己在搭飛機到美國的十三小時航程中就學會。之後楊紫瓊繼續發表感言，但遭大會播起音樂催促，楊即幽默回應，「收聲，我可以揍你」，引來全場一陣笑聲及掌聲。她感謝導演寫出一個非常普通的移民、年邁的女人、母親和女兒的故事。現年六十歲的楊紫瓊是繼Awkwafina憑《別告訴她》（Farewell）封后後，金球獎史上第二位亞裔影后。首位華人「邦女郎」外界更認為楊紫瓊憑此片，有機會衝擊奧斯卡影后。文化體育及旅遊局局長楊潤雄恭賀楊紫瓊，讚揚楊紫瓊先在香港影壇取得成就，繼而進軍國際影壇取得電影界極高殊榮，香港演員在國際影壇大放異采，感到非常鼓舞。生於馬來西亞的楊紫瓊在一九八三年於當地選美奪冠，二十二歲來港發展，一九八五年主演《皇家師姐》一炮而紅，成為當時得令的武打女星。楊紫瓊來港後與富商潘迪生結婚，但三年後便離婚收場。楊曾受訪透露少奶生活不適合自己，離婚即復出影壇。其後更登上國際舞台，擔任《007》系列史上首位華人「邦女郎」，隨後更拍攝《臥虎藏龍》、《藝伎回憶錄》等經典電影。她不斷拓展戲路，近年在荷里活站穩陣腳，《昂山素姬》、Marvel系列《尚氣與十環幫傳奇》等皆見身影。她現任男友為法拉利前總裁、現任國際汽聯主席Jean Todt。