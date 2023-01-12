■鄧桂思二○一七年換肝，女兒Michelle陪伴病牀旁。

警方就二○一七年鄧桂思肝衰竭死亡案，時隔五年多控告兩名當時的主治醫生各一項誤殺罪，下周一提堂。有病人組織對警方時隔多年才作出刑事檢控感震驚，又擔心有公院醫生會擔心診症風險大而轉為私人執業。醫管局指有關員工已暫停原有職務及調離臨牀工作，按既定程序跟進事件。死因研訊下月底展開警方昨凌晨發稿，指西區警區重案組人員於本月九日拘捕兩名分別四十五歲及五十歲男子，二人涉嫌於二○一七年一月至二月期間為四十四歲女事主診治，之後病人出現肝衰竭，轉到西區一所醫院治療，同年八月二十六日死亡。據了解，死者為患有「甲型免疫球蛋白腎病」和乙型肝炎的鄧桂思，兩名被告則為時任主治醫生林治崑及陳小劍。鄧桂思一七年在聯合醫院被處方高劑量類固醇藥，但兩名醫生開漏抗病毒藥物，致患乙型肝炎的鄧併發急性肝病發作，其後兩度換肝，最終於同年八月去世。醫委會於二○二一年裁定兩名醫生專業失德罪成，分別被除牌五個月及三個月，並獲緩刑；二人目前仍是聯合醫院的醫生。鄧桂思的死因研訊將於下月二十七日展開。病人政策連線主席林志釉認為時隔六年才刑事檢控來得突然，因印象中從未有公立醫院醫生因醫療失誤或疏忽被控誤殺，冀法律程序完成後可還死者公道。他擔心今次檢控會增加公院醫生壓力，不排除有醫生擔心看診風險大而轉去私院。香港醫學會關注醫生於診治病人時的刑事責任。醫管局指事後已檢視事件，醫院近年已逐步落實改善措施。時任聯合醫院行政總監徐德義當年就事件鞠躬致歉，死者女兒Michelle曾回應指「不如我給他們一百句道歉，他還一個健康的媽媽給我會好一些」；當年另一爭議是其女兒未滿十八歲不能捐肝，引起外界質疑應否降低捐贈年齡，時任食衞局局長高永文稱法律上沒有酌情空間。