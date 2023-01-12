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16人涉非法賽車 13車被扣

2023-01-12 列印
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警方新界北總區新成立的「反非法賽車專組」，於周二採取拘捕行動拘捕十六人，扣查十三輛大馬力的跑車和電單車作調查，包括林寶堅尼、保時捷及GT-R等辣跑，當中有跑車以高達時速一百六十一公里行駛，比法例規定時速高一倍。

非法賽車主要是往返錦田及大帽山，沿途高速飛馳、逆線行車，車輛馬力一般三百匹以上，最高七百匹；被捕人士包括商人、技工及設計師等。
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