大刀招牌清拆 深水埗街坊不捨

屹立深水埗逾七十年的梁添刀廠，其大刀造型招牌一直是地標，但「大刀」因不符當局規例昨要拆卸，不少街坊到場拍照留念。



着力區內推動文化創意的羅氏集團連繫上刀廠負責人及新加坡藝術家 Rex Goh，今年內把「大刀」招牌重現，結合藝術及深水埗區內特色主題開放予公眾欣賞。

