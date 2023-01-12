着力區內推動文化創意的羅氏集團連繫上刀廠負責人及新加坡藝術家 Rex Goh，今年內把「大刀」招牌重現，結合藝術及深水埗區內特色主題開放予公眾欣賞。
大刀招牌清拆 深水埗街坊不捨
着力區內推動文化創意的羅氏集團連繫上刀廠負責人及新加坡藝術家 Rex Goh，今年內把「大刀」招牌重現，結合藝術及深水埗區內特色主題開放予公眾欣賞。
港產片女星揚威荷里活 楊紫瓊金球獎封后 「真的是夢想成真」
港產片武打女星出身的楊紫瓊攀上事業高峰，勇奪金球獎影后，在昨日揭盅的第八十屆金球獎，憑《奇異女俠玩救宇宙》秀蓮一角，奪得音樂及喜劇類最佳女主角，大熱封后，楊在台上致謝指今次「真的是夢想成真」，四十年來...
2023-01-12
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傳肇事後大撒鈔票 司機被捕 廣州寶馬撞人群5死13傷
廣州一名男子昨天駕駛寶馬車在路上連撞多位行人，網傳撞人後還撒大量現金，目前造成五死十三傷，警方指涉事司機已被控制。網傳影片顯示，一輛寶馬SUV衝入斑馬線，撞倒多名行人，現場有多輛電動車被撞倒。涉事現場...
2023-01-12
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巴西騷亂法院下令拘公安首長
巴西國會騷亂事件發生後三天，巴西最高法院下令拘捕首都巴西利亞的公共安全部門首長托里斯（Anderson Torres）等高層官員，指他們要對一月八日發生的騷亂負責。一月才改任公安部門首長的托里斯否認指...
2023-01-12
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元朗新盤「雨後」最快首季推
星星地產旗下元朗宏業西街工廈重建住宅項目，命名為「雨後」（After The Rain），提供335伙，預計預售樓花同意書於本月內獲得，隨即開放示範單位，最快今年第一季展開銷售。星星地產集團主席及首席...
2023-01-12
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騰訊阿里齊漲撐市 恒指升104點成交增
美國聯儲局主席講話未有放鷹，隔晚美股高收，恒指隨外圍高開132點後反覆向上，高見21686點，升355點，創逾半年高位，惟內地A股午後回軟，恒指升勢回順，收報21436點，升104點，成交金額增至16...
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韋利安擲回力鏢 翼襲藍戰士
車路士擁有史達寧和薛耶治等多位世界級翼鋒，但各人近期遇上不同問題，球隊亦因此愈踢愈沉。反觀三年前離開藍獅的巴西翼鋒韋利安，今季重返英超貫徹過往簡單直接及勤力的踢法，帶領富咸於英超三連勝，韋利安今晚聯賽...
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哥連法路封影帝懶理被催落台 關繼威奪男配角 激動感謝史匹堡
《第80屆金球獎》昨在洛杉磯舉行，楊紫瓊及姬蒂白蘭芝分別贏得喜劇組及劇情組影后，哥連法路和奧斯汀畢拿則封帝。楊紫瓊拍檔關繼威亦大熱摘下男配角，二人都成為該獎項第二位奪獎的亞洲演員。圖：美聯社、路透社金...
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辛正兒 - 房署新招滅鼠 邨民配合更奏效｜社論
鼠患問題，不容勿視，一旦爆疫，後果堪虞。政府上月宣佈開展「各界攜手，全港滅鼠行動」，多個部門在冬季向老鼠宣戰，旨在夏天老鼠活躍期前趕盡殺絕，而且在新一屆問責官員領導下，各部門展現新思維，鑽研滅鼠新法，...
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發財先鋒 熱捧一月盃
昨晚谷中舉行九場賽事，焦點是國際三級賽的一月盃，結果羅廄「發財先鋒」大熱奪標，騎者蘇兆輝另贏文廄「喜駿之星」和「安遇」、姚廄「超勁寶寶」，四W兼做騎師王。至於練馬師王是沈集成，他與文家良同樣起孖，但另...
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