任睇No.1
  • 18º
  • 89%
  • 2023年1月12日 星期四
熱門： 最低工資通關柯震東萬千星輝頒獎典禮2022卓悅

日報新聞 > 港聞

大刀招牌清拆 深水埗街坊不捨

2023-01-12 列印
Previous Next

屹立深水埗逾七十年的梁添刀廠，其大刀造型招牌一直是地標，但「大刀」因不符當局規例昨要拆卸，不少街坊到場拍照留念。

着力區內推動文化創意的羅氏集團連繫上刀廠負責人及新加坡藝術家 Rex Goh，今年內把「大刀」招牌重現，結合藝術及深水埗區內特色主題開放予公眾欣賞。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd