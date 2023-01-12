脂肪肝年輕化兒童亦有機會患上 提高警覺及早接受檢查

■陳諾醫生 內分泌及糖尿科專科醫生

■腸道微生態健康，有助降低肝臟負荷，保持健康狀態。

■代謝綜合症疾病很多時第一個徵狀是脂肪肝，而脂肪肝需要從纖維化掃瞄才能檢測出來。

不是所有病都有強烈的病徵，尤其可怕的慢性病，會不經不覺間蠶食你的健康，到發覺身體不適時已經太遲，脂肪肝和代謝綜合症就是好例子。內分泌及糖尿科專科陳諾醫生說脂肪肝是很多慢性病的第一步，可是香港脂肪肝患者卻有年輕化趨勢。陳醫生說：「為孩子及早做肝部纖維掃瞄檢查，有助讓家長提高警覺，早期脂肪肝是可以從改善生活和飲食習慣改善病情的。」六歲孩子患上脂肪肝脂肪肝在香港來說好普遍，亦有年輕化趨勢，陳醫生曾在診所做了一個小型調查，發現大約八十位六歲至十六歲的青少年病人中，高達兩成患有脂肪肝，當中年紀最小的只有六歲，他說：「這有可能和遺傳基因有關，當然對於一些本來已是體型肥胖的孩子來說，極有可能是因飲食不節制同時又缺乏運動引起肥胖脂肪肝。」陳醫生鼓勵家長及早帶孩子做肝臟檢查，愈早發現有脂肪肝，治療效果愈好。他說：「我認為六歲之後都已經可以接受脂肪肝檢查，建議用Fibroscan（纖維化掃瞄）做檢查，儀器不會發出幅射亦不用抽血打針，完全沒有痛楚同時很準確，孩子不會抗拒而且很安全。從小孩子起開始接受檢查，可以增強家長對孩子患上脂肪肝的警覺性，而且亦可以及早改善孩子的生活壞習慣，及早預防。」肝臟是健康第一警號肝臟在身體機能上擔當重要角色，身體出現健康問題往往由肝臟開始。如通常患上代謝綜合症之前，最先出現都是有脂肪肝開始。代謝綜合症包括了幾個元素，就是大家常說的三高（高血糖、高血壓和高膽固醇），陳醫生補充其實不止這些，還有血脂、尿酸，然而最先發現的問題就是脂肪肝，但偏偏脂肪肝病徵極少。陳醫生指：「脂肪肝有時會因為基因形成，此外中央肥胖亦是病因之一，中大亦曾做過研究，即使體重正常的人當中亦有兩成人士患有脂肪肝，表面上看不出來。」香港人工作忙壓力大，加上飲食不均衡和吃宵夜的文化，而且中國人文化的節慶食物，如端午節的糭、秋天的大閘蟹和冬日常常打邊爐，這些都會令我們令我們吸收過多的卡路里引發脂肪肝。陳醫生說值得一提，應酬式飲酒都會增加卡路里吸收，所以即使不像酗酒引發「酒精性脂肪肝」，但經常飲酒都是會引致脂肪肝的。腸道微生態影響肝臟健康「腸道去到肝臟的肝門靜脈會帶一些代謝廢物去到肝臟讓其分解處理，所以近年醫學界都有說法講腸道和肝臟是相互影響。」而腸道微生態的平衡則可以減少這些代謝廢物的產生，陳醫生說腸道健康都可以減低肝臟負荷，例如飲食壞習慣會製造很多毒素，對肝臟是絕對不健康的，同時亦增加心血管疾病風險，美國心臟協會（AHA）出了指引，吃過多紅肉和蛋黃或有機會增加心血管病風險。陳醫生分享：「未來對心血管疾病風險管理，尤其對於長者或腎功能較差的人士，腸道微生態都擔當着重要角色，如糞便移植在一些國家亦着重使用，當然未算流行；而益生菌改善腸道微生態則普及得多。」身體健康應由腸道微生態管理出發，亦應該從改善飲食習慣開始。陳醫生分享一個沒有酗酒的三十五歲男病人個案，這位病人經纖維化掃瞄檢查發現出現嚴重脂肪肝的情況，他安排這位病人接受營養師飲食及運動指導，並處方一些營養補充品及含有青春雙歧桿菌益生菌補充劑，及後他的脂肪肝在十個月內得到明顯改善，令人鼓舞。上海曾做研究發現更年期後的女士患上脂肪肝比男性高，陳醫生曾有一位曾患癌症同時亦過了更年期的肥胖型女病人，脂肪肝比例高更已經纖維化，立即為她安排一個度身訂造的減肥計劃，半年間成功減磅，同時脂肪肝的情況亦有所改善。「可是半年過後，病人減磅情況轉慢了，檢查後發現其腸道微生態嚴重失衡，於是處方特別為維護腸道微生態配方的益生菌補充劑，服用後整體狀態和減磅進度都得到明顯改善，至今她的減肥計劃已到廿八周，效果依然保持，病人亦會繼續服用維護腸道微生態配方的益生菌。」