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日報新聞 > 港聞

增9279宗確診 抗疫的士停服務

2023-01-12 列印
■接送確診者的「抗疫的士」將停止服務。
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本港新增九千二百七十九宗確診個案，連續兩日低於一萬宗，另多六十七名患者離世。衛生署昨與警方打擊非法售賣新冠口服藥物，拘捕一名三十七歲男子涉嫌非法售賣一款名為「Primovir」的懷疑未經註冊藥劑製品；署方呼籲已購買相關產品的市民應立即停用。

隨着防疫抗疫措施陸續放寬，政府聯同的士業界設立的專屬的士車隊將由本月十四日起停止服務。
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