增9279宗確診 抗疫的士停服務

本港新增九千二百七十九宗確診個案，連續兩日低於一萬宗，另多六十七名患者離世。衛生署昨與警方打擊非法售賣新冠口服藥物，拘捕一名三十七歲男子涉嫌非法售賣一款名為「Primovir」的懷疑未經註冊藥劑製品；署方呼籲已購買相關產品的市民應立即停用。



隨着防疫抗疫措施陸續放寬，政府聯同的士業界設立的專屬的士車隊將由本月十四日起停止服務。