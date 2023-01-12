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何永賢：將公佈簡約公屋市區選址

2023-01-12 列印
■何永賢局長（中）探訪受惠人士。
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房屋局局長何永賢昨到尖沙咀探訪參與過渡性房屋賓館計劃的住戶，指全港有合共二萬個過渡性房屋，政府會多管齊下解決不適切居所問題，稍後會公佈簡約公屋市區用地選址。

社區組織協會獲政府批出一千零二十二萬元推行計劃，在油尖旺區內物色十二間賓館，合共提供六十六個房間作為過渡性房屋，入住率已達九成。受資助對象主要為劏房、籠屋居民及露宿者等。
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