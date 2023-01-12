治療嚴重哮喘的一個新選擇：生物製劑



在香港有超過三十萬哮喘患者。前胸肺基金會主席、呼吸系統科專科陳偉文醫生引述文獻指，全球大約5%至10%哮喘患者屬於嚴重個案，較常有喘鳴、晚間喘醒，甚至因急性病發而入院，對日常生活造成沉重負擔。

根據「全球哮喘防治創議」（GINA）定義，「嚴重哮喘」是指即使服用高劑量吸入式類固醇及長效舒張劑，病情仍未能受控、或需要使用同等治療以控制病情的哮喘個案。陳偉文醫生指出，是否屬於嚴重哮喘仍要審視其他方面，例如患者用藥方式是否正確、有否依從指示用藥和儘量避免接觸已知的致敏源和剌激物等可令病情惡化的因素。



不少嚴重哮喘患者會長期或頻密使用口服類固醇去紓緩徵狀，但可帶來多種副作和嚴重後果。



近年逐漸普及的生物製劑，對一些過敏性或嗜酸性白血球(eosinophil)較高的嚴重個案，能針對導致哮喘發作的發炎機制去達到治療效果。有別於吸入式類固醇，生物製劑能集中攻擊某個誘發哮喘的「目標」發炎因子，以「個人化治療」的原則，為患者帶來更有效率的治療。



陳醫生指出，現時香港已經有多類包括針對免疫球蛋白E(IgE)、白細胞介素5（IL-5）、白細胞介素5受體α(IL-5α)和白細胞介素4與13(IL-4/IL-13) 等生物製劑供一些嚴重哮喘患者使用。從醫學文獻可發現，這些注射藥物能減低急性病發次數、減少病徵、改善生活質素和肺功能。有部份更能減少平日使用口服類固醇劑量。



儘管與這些藥物有關的副作用並不常見，陳醫生仍強調嚴重哮喘患者須經專科醫生作出個別病況評估，去確定病情需要；然後再進行「生物標記」分析和其他測試，以確定患者是否適合這些需要注射和目前頗為昂貴的藥物。