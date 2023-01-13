疑扮成立多年網購站 ﻿假專頁平售NMN逆齡產品﻿﻿ 百人上當轉帳無貨收﻿

■麥先生稱幸好沒有心急過數，否則損失慘重。

■Jenny以轉數快轉帳了二千四百元。

■涉嫌行騙的網購專頁仍然運作。

愛美是女士的天性，騙徒有機可乘，請君入甕。近日網上社交平台湧現多個假專頁，以接近半價推售備受女士追捧的含NMN成份的抗衰老產品，疑至少有過百人上當，其中有受害人差點被騙兩萬元。有營養師指，補健品效果因人而異，要抗衰老一定要養成良好飲食和生活習慣。最近坊間一些健康產品，聲稱含NMN（β-nicotinamide mononucleotide）成份，具逆齡抗衰老作用，平均售價要六百多元一樽，但依然受不少女士追捧。網上即出現多個假專頁，以低價出售NMN引人上當。家庭主婦Jenny接受本報訪問指，身邊很多朋友都使用這款健康產品，「朋友說有效，用後面上皺紋少了，精神比以前好得多。」她說，女人貪靚，想保持青春，打算買來試試。其後，她上網搜尋，發現多個社交平台專頁都有售賣這款健康產品。多家網店同一轉數快號碼上月二十日，Jenny發訊息查詢價錢詳情，對方指最少要買六樽，另外會送兩樽，合共收費二千四百元，「在大型連鎖店買，要六百五十元一樽，現在八樽只是二千四百元，即是三百元一樽，每樽平了一半有多，真的很吸引。」但二千多元不是小數目，Jenny查看該專頁資料，發現是二○一五年成立，見有三千多人讚好，以為信得過。「我要求面交，但對方說只會郵寄，又說門市沒有現貨，要先過數替我訂貨。」她上月尾轉帳後，到本月五號仍未收到貨，才驚覺對方已封鎖她帳戶，於是立即到天水圍警署報案，「探員說近日發生多宗同類案件，又說騙徒不時會購買開設多年的專頁來行騙。」另一受害者麥先生，坦言自己貪平中招，「我幫老婆買的，對方不斷叫我盡快落單，說現在做優惠，除了買六送二，還送保濕面膜，營造出很抵買的感覺，便在上月二十七日轉帳了二千四百元。」由於很多朋友都使用這產品，麥想再買多七十樽，「折實後一萬九千多元，但對方這次要我入數到另一個戶口，發現持有人名字是內地拼音，覺得有古怪，都是收到第一次定單的貨後才過數。」直到本月初未收到貨，麥方知被騙，「好彩之後沒有過數，否則損失慘重，但該專頁仍有運作，有百多人問價，可能都已上當。」而同樣購置健康產品被騙的施女士，昨日到將軍澳警署報案，「事後查看發現，該轉數快號碼，還涉及其他貨品網購專頁，希望警方盡快破案，以免再有人被騙。」警方回覆稱，本月五日和十一日分別接到女子報案，她們早前在社交平台向賣家購買保健產品，並付款二千四百元，惟她們其後與對方失去聯絡，疑受騙遂報案。案件列以欺騙手段取得財產，暫未有人被捕。