營養師：想減慢衰老要良好飲食生活習慣

市面上不少健康產品稱含有NMN（β-nicotinamide mononucleotide）成份，標榜抗氧化兼逆齡，以及激活抗衰老因子等作用。香港營養師協會榮譽顧問林思為(見圖)指出，人體內有一種名叫NAD+的物質，這種物質有抗氧化作用，可以減慢身體衰老速度，「NMN是可以幫助身體製造NAD+物質，所以NMN和抗衰老有間接關係。」她說，這些營養補充品十分安全，沒副作用，因而大受歡迎。



林指，每個人服用營養補充品後的效果也不同，所以想減慢衰老，最好先養成良好飲食和生活習慣，「首先要避免一些加速衰老的飲食和生活行為，多油、高糖、高鹽和加工食物，吸煙飲酒睡眠不足，長期有壓力和零運動等，都會加速老化。」要減慢身體老化，她建議多吃植物性食物，例如不同顏色的蔬果植物，亦要多吃五穀類食品，以及高脂肪魚類，這些食物可幫助身體抗氧化，減慢老化速度。