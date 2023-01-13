全面轉電子化 旅客只需憑證上車 ﻿高鐵車票開賣一句鐘即售罄﻿

高鐵於周日恢復通車，初期高鐵只提供短途線，並全面轉用電子車票，旅客購票時需提供證件，登車前憑證件便可入閘登車。中國鐵路12306網站及西九龍車站昨日起開售即日至本月二十六日往返香港與內地高鐵票，其中未來一周往廣州、深圳的車票於開賣約一小時後大部份售罄。



港鐵指，過去三年全面引入電子車票，希望令運作智能化。高鐵行實名購票，電子車票系統實施後，旅客購票時提供證件後，登車前出示證件便完成檢票及實名認證。而西九龍站現設有六條職員輔助通道和十條自助通道，其中經自助通道只需數秒便可完成實名認證和入閘程序。

復運初期只供短途線



高鐵復運初期，只提供短途線，包括往來西九龍至福田、深圳北和廣州南原有三條線，途經光明城、虎門及慶盛。另新增西九龍來往廣州東的路線，會經過東莞南和東莞站，直達天河區。至於中長途列車安排，運輸及物流局局長林世雄指，由於站點較多、路程較長，仍需時與有關單位聯繫，暫時未知何時恢復服務。港鐵客運服務總監楊美珍建議，若乘客要前往內地其他站點，可以在深圳北或廣州南轉車。



12306網站及西九龍車站昨日分別在正午及下午兩時開始售賣即日至本月二十六日的高鐵票，網站開賣僅約一小時，未來一周由香港往廣州的高鐵票及深圳的高鐵票大部份轉為「候補」狀態，即已售罄，其中周日復辦的首班往廣州南列車在開賣約二十分鐘售罄。至下午三時，未來一周由香港往廣州東南兩站的高鐵票已全數售罄。至於農曆年初三、初四，由廣州、深圳返港的小部份班次亦售罄。票價方面，西九龍站往返深圳的一等座售一百二十元人民幣；往返廣州南為三百二十三元人民幣；廣州東站最貴，索價三百四十四元人民幣。



昨天在西九龍站外有數百名市民排隊購票，多為長者。有市民表示，不懂上網購票，亦有市民指，由正午起一直嘗試進入12306網站，均不成功，因此到場排隊。

