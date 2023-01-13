港鐵：市民須備 可收短訊手機及核酸結果

高鐵實施電子車票系統後，市民欲網上購票，須經中國鐵路12306網站。港鐵提醒乘客在12306網站購票，要提供可接收短訊的港澳台或內地電話號碼。港鐵又指，乘客須預備核酸檢測陰性結果、電子健康申報二維碼等文件，而高鐵禁止攜帶酒精搓手液、消毒劑或消毒噴霧上車。



港鐵指，乘客須在12306網站或手機應用程式登記為用戶，並提供有短訊功能的內地或港澳台手機號碼作購票、選位、退票或更改車票。港鐵建議市民，可以帶酒精消毒濕紙巾登車。



在高鐵車站及列車內，乘客要全程佩戴口罩。港鐵又建議乘客預留充裕時間，到西九龍站辦理出境手續，指職員會檢驗乘客的核酸檢測陰性結果，以及電子健康申報二維碼等文件。



政府發言人表示，西九龍站的開放時間與停運前相同，由早上六時半至晚上十一時半；提醒乘客只需持有有效車票就可經西九龍站來往兩地，毋須預約過關。