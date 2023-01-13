高鐵香港段周日復運 料旅行團生意增40%

高鐵香港段於周日恢復行車，有旅行社即接獲過百名市民查詢，現正籌備復辦高鐵團，待內地當局批准，預計高鐵陸續開通其他站點後，旅行團生意會升三至四成。



永安旅遊說，昨午開售高鐵票後，即收到過百個代訂高鐵票的電話查詢，亦有數名客人到分行查詢高鐵旅行團。

永安正籌組復辦數個高鐵團，安排旅客於深圳北轉乘旅遊巴或國內高鐵到順德、雲南、四川等地，團費由一千多元至七千多元不等。永安預料高鐵團復運初期每周兩團，有信心陸續再開通其他站點後，生意可升三至四成，暑假生意額有望回復至疫前一半。



食玩假期指，高鐵未宣佈開通前，已有熟客內部籌組一團約四十人往佛山，料待內地當局批淮復辦後一周內可以出發。公司將主要提供短線高鐵團，兩日及三日團費分別為三百多元及一千元內，並計劃提供十多組路線，將於內地公佈可復辦旅行團入境後正式開放接受報名。食玩假期又指，昨日已接到數十個電話查詢。

而鄧炳強指，目前約有五十二萬人次已在系統中預約，佔開放預約時段的人數約六分一，而過去幾日透過預約系統離境的人數，大約佔整體三成半。



對於有否需要增加通關名額，他指特別日子，如年廿七至年初一預約較滿，當局會檢視情況，再決定是否需要做額外安排。



高鐵香港段試行暢順 工會︰人手緊張



鐵路工會聯合會主席林偉強指高鐵香港段早在本月八日已開始試行，情況暢順，但現時人手緊張，希望公司盡快招聘足夠人手。



林偉強指高鐵每日有十多班列車試運，過程暢順，復運路段與以往區別不大，相信能暢順運作。



實政圓桌立法會議員田北辰認為北上每日只得五千車票不足夠，希望港府爭取更多配額；又認為廣州東站只有六對列車不足夠，應增加至少一倍，建議將部份往廣州南、深圳北和福田站的列車改為前往廣州東。