﻿旅發局﻿2月「香港有禮」 ﻿向旅客派消費優惠券﻿

近期鄰近地區紛紛推出優惠吸引旅客。旅發局表示，將配合政府在二月的宣傳香港計劃，屆時推出總值一億元的全球大型宣傳行動，同時舉行「香港有禮」活動，向來港旅客派發消費優惠券，他們可以到本港逾百家實體店享受禮遇及優惠。局方相信一旦二月取消所有防疫措施，給旅客消費優惠券可以產生強大的吸引力。



旅發局總幹事程鼎一透露，配合政府二月宣傳香港，局方會推出名為「Hello HK（你好，香港！）」的全球大型宣傳行動，涉款一億元開支，期間以三大策略刺激本港旅遊復甦，包括一、邀請商界領袖、知名人士等在社交平台推出短片，向旅客介紹香港；同時亦邀請全球逾五百位業界代表親身到港訪問；二、今年起復辦世界級大型盛事，涵蓋各個界別，如全球最具影響力的科技界盛事之一RISE、Web3.0產業大會、2024東亞保險會議、第四十四屆亞太區牙科會議、香港藝術節等。

邀500業畀訪港 復辦世界級盛事



至於第三項策略，是舉行「香港有禮」活動，向來港旅客派發消費優惠券，屆時旅客可以憑優惠券QR code，在逾一百間酒吧、餐廳及酒店，兌換免費特色雞尾酒等飲品；或於逾一百三十個景點、零售或食肆商戶、交通營辦商等享受消費及兌換禮遇。旅發局亦會與航空公司、旅行社及酒店等推出禮遇和優惠，詳情稍後公佈。



機管局早前表示，會派發五十萬張免費機票給旅客。旅發局會予以支持，又透露屆時旅客網上買機票，可獲贈飲品，或享系列禮遇。細節稍後公佈。



對於鄰近地區近日針對香港旅客，推出過夜即送回程車票或船票的優惠，為何本港不在本月即推出優惠，程鼎一解釋，局方要配合政府，因此二月才推出優惠，預計屆所有防疫措施取消，宣傳香港及優惠旅客產生的效力，將更宏大。



此外，疫情前，本港每日平均有十八萬人次入境，現時每日約為一萬人次，其中逾一半是內地旅客，其餘旅客主要來自東南亞，包括菲律賓、泰國等。