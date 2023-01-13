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日報新聞 > 港聞

金鐘的士翻側　司機輕傷送院

2023-01-13 列印
■的士司機及女乘客被困，警員打開車門將被困女乘客救出，的士司機則送醫院治理。
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金鐘夏慤道昨發一輛的士翻側事件，的士司機及女乘客一度被困。警員合力打開車門將被困的女乘客救出，的士司機受輕傷送醫院治理。

一輛載客的士昨午沿夏慤道往上環方向行駛，駛至近港鐵金鐘站時，懷疑失控「自炒」猛撞路壆，繼而向右翻側，其他司機見狀報警求助，的士司機和乘客一度被困，消防人員到場救援，警員和其他熱心市民亦協助扶車及嘗試爬車伸出援手。最終兩人獲救輕傷，在場接受救護員治理。
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