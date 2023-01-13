港鐵公佈調查報告：螺栓螺母嚴重腐蝕 油麻地站列車甩門揭護欄組件欠保養

港鐵油麻地站去年十一月十三日有一列列車駛入月台時，四道車門脫落。港鐵昨公布事故的調查報告，提到是固定金屬護欄的螺栓和螺母因嚴重腐蝕，致事發時護欄傾斜入列車路徑範圍釀成意外。港鐵指將陸續加固或更換五十七個同類護欄。



調查顯示金屬護欄在地面基座及隧道壁上，用作固定護欄位置的螺栓和螺母因嚴重腐蝕，而導致護欄結構不穩，以致事發時護欄傾斜入列車路徑範圍。金屬護欄及其部件是永久固定結構，與日常列車運作沒有直接關連。

港鐵：陸續加固類似護欄



調查委員會認為港鐵的資產管理系統的土木結構分類不夠精細，未有包含此類金屬護欄，亦未有就涉事護欄及類似裝置作出登記，致沒安排針對其檢查的維修指引。



港鐵公司車務總監李家潤指會竭力消除發生同類事故的潛在風險，會落實委員會的建議，將陸續加固或更換五十七個類似性質的護欄，並作針對性維修。在已開展軌道旁結構及相關設施的全面檢視中，探討使用視覺傳感／物聯網（IoT）技術實時監察軌旁裝置，當發現裝置有可能進入列車路徑範圍時發出警報。



另針對當時有乘客行路軌，調查顯示當日疏散乘客時，車廂廣播未能清晰表達乘客由車廂疏散至月台的安排；由於車上控制電線在事故中受損，車長未能即時知悉有乘客已打開車尾緊急出口斜道，沿路軌旁緊急疏散路徑步行至旺角站。

有人用緊急出口斜道即發警報



港鐵將陸續在所有列車增加功能，當緊急出口斜道被使用時，列車會向車務控制中心直接發出警報；亦加強車務控制中心和列車人員培訓；同時提升事故期間車站的乘客資訊發佈，以及檢討免費接駁巴士路線安排。