美通脹見6.5% 連續6個月放緩

美國通脹續見放緩，美國去年十二月消費物價指數（CPI）按年升百分之六點五符合預期，連續六個月升幅放緩；按月出乎預期跌百分之零點一，兩年半來首錄下跌，市場原先預期按月持平；核心CPI則按年升百分之五點七符預期。雖然通脹放緩或令聯儲局放慢加息步伐，但分析認為不代表局方將會減息。



美股三大指數早段一度插水，杜指曾跌一百八十點，中段升四十六點，見三四○一九點；納指跌四十四點，見一○八八六點。港股夜期亦跟隨美股「過山車」，高見二一七七八點後一度轉跌，其後再度回升。



分析指出，市場傾向二月一日儲局議息時，只會加息零點二五厘，但儲局放緩加息速度，並不代表會減息。