■圖為韓國人氣女子組合BLACKPINK。

警方周二接獲一名二十歲女子報案，指早前在社交媒體上收到一名不知名人士的訊息，自稱可以協助受害人購買韓國人氣女子組合BLACKPINK演唱會門票。事主按指示將二千元存入對方的轉數快戶口，並約定於稍後收到門票後再支付餘下的二千元尾數。惟騙徒其後提早要求受害人支付尾數，受害人懷疑受騙，遂向警方報案。事件中受害人共損失二千元。經初步調查，警方將案件列作「以欺騙手段取得財產」，暫未有人被捕。